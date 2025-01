Quifinanza.it - Bonus elettrodomestici 2025, verso il click day di febbraio: a chi spetta

Nell’ultima Legge di Bilancio l’esecutivo di Giorgia Meloni ha previsto ilche permetterà agli aventi diritto una copertura del 30% dei costi sostenuti per l’acquisto di dispositivi dotati di una classe energetica non inferiore alla B. Per ottenere l’agevolazione è necessario fare esplicita richiesta e, in attesa di un ulteriore riscontro da parte dei ministeri preposti, si prevede che possa essere attivato un sistema diday per la presentazione delle domande, con i richiedenti che dovranno dunque fare una corsa contro il tempo per riuscire a garantirsi la sgravio previsto.Ilday per ilCosì come stabilito dalla Manovra, ilrimarrà attivo per tutto l’anno, con le modalità operative della misura che verranno definite entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio da un decreto congiunto del ministero delle Imprese e del Made in Italy e del ministero dell’Economia e delle Finanze (indicativamente entro la fine di).