Panorama.it - Bonus elettrodomestici 2025: attenzione al click day e ai limiti

Lavatrici, asciugatrici, forni, congelatori nuovi nel? Ci sarà da correre per comprarli utilizzando il. L’agevolazione per le famiglie, prevista dalla Legge di Bilancio, permetterà di avere un rimborso del 30%, ma i fondi sono limitati e il tempo anche. Ci sarà ilday e non altre chance. Accedere aldà diritto a un rimborso del 30% sul prezzo d’acquisto dell’elettrodomestico, per un massimo di 100 euro a famiglia. Se l’Isee della famiglia è inferiore a 25mila euro, ilpuò raddoppiare e arrivare a 200 euro. Si possono comprare dispositivi per la refrigerazione (frigoriferi e congelatori),per il lavaggio (lavatrici, asciugatrici e lavasciuga), apparecchi da cucina (forni tradizionali, microonde e piani cottura), sistemi di climatizzazione e riscaldamento (condizionatori, ventilatori e stufe elettriche).