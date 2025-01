Ilveggente.it - Bomba Sinner in Australia: spunta un dettaglio che nessuno aveva notato

Gongola, Kyrgios resta a guardare: prima di lui solo Federer.Non una sola cosa di tutto quello chedesiderato per questin Open si è realizzata. Nick Kyrgios non è riuscito, tanto per cominciare, ad andare al di là del terzo turno. E non ha avuto neanche l’onore di scontrarsi, come auspicava, con il numero 1 del mondo: si è dovuto accontentare di Jacob Fearnley, che lo ha schiacciato in soli tre set spegnendo i suoi sogni di gloria.inunche(AnsaFoto) – Ilveggente.itIl regolamento di conti nel quale ha sperato fino al sorteggio, dunque, non c’è stato. Con buona pace del giocatore di Canberra, che da mesi ha intrapreso una vera e propria crociata contro il tennista altoatesino perché poco convinto della buona fede dell’azzurro rispetto alla vicenda legata al Clostebol.