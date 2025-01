Bergamonews.it - Atalanta, suona l’allarme difesa: rotazioni corte senza Kossounou, il mercato può aiutare

Cercasi difensore disperatamente? Forse l’non è ancora arrivata a questo punto, ma non è che sia poi così lontano. D’altronde l’infortunio di, lo stop di 4 mesi, e la cessione di Godfrey all’Ipswich hanno tolto due alternative in un colpo solo, per quanto abbiano reso in maniera diversa. E il solo rientro di Scalvini dopo sette mesi di stop, con i fisiologici cali che fanno parte del regolare percorso dopo un crociato, non sembra poter bastare per completare il reparto.Certo, c’è anche il fattore sfortuna che determina l’emergenza: contro il Napoli era squalificato Sead Kolasinac, contro il Como mancherà Isak Hien, anche lui arrivato al quinto giallo proprio contro i partenopei. E ora c’è anche Berat Djimsiti sull’orlo della diffida con quattro cartellini gialli sulla coscienza, più Scalvini che è già a tre (tutti nell’anno nuovo).