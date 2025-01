Puntomagazine.it - Annalisa Corrado ( PD), sostiene l’istituzione di un’area marina protetta a Capo Zafferano

Leggi su Puntomagazine.it

la creazione diper proteggere l’ecosistema marino e contrastare i rischi ambientali., Responsabile Conversione Ecologica nella Segreteria Nazionale del PD ed Eurodeputata del Gruppo S&D, aderisce alla richiesta del Comitato Promotore per la costituzione di(PA), Sicilia.“Si tratta di un passo necessario per fornire al prezioso e delicatissimo ecosistema che caratterizza questa zona la dovuta protezione“, dichiara l’europarlamentare.Oggi i fondali disono classificati come Zona Speciale di Conservazione per iniziativa dell’Unione Europea, che nel 2019 ha conferito questo speciale statuto al tratto di mare prospiciente il Parco di Monte Catalfano.