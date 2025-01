Lanazione.it - Anaao: "Torre lasci da parte i campanili e dia una veste nuova alla nostra Asl"

Arezzo, 20 gennaio 2025 – Il parere positivo della Conferenza dei Sindaci apre la stradaformalizzazione della nomina del dottor Marcocome Direttore Generale della AUSL Toscana Sud-est. Nell'augurare al neo-Direttore buon lavoro la Segreteria Aziendalenon può sottrarsi ad alcune necessarie considerazioni. "Questa nomina vede il dottorchiamato a guidare un’Azienda che opera su un territorio complesso e strategico per la sanità toscana, esteso per quasi metà della superficie regionale. Con 13 ospedali situati in buonain aree a bassa densità abitativa e spesso geograficamente disagiate, alcuni di questi faticano ad attrarre professionisti per le discipline più sensibili, generando un rischio crescente di impoverimento delle risorse umane. Inoltre, come dimostrano gli interventi usciti in queste settimane a mezzo stampa, appare chiaro l’insufficiente capacità dei territori di confluire in una filosofia unitaria di Azienda, non riuscendo le realtà locali ad emanciparsi da una visione di campanile che rende difficile una appropriatezza organizzativa e di spesa tanto più necessarie quanto minori sono le risorse disponibili.