Lanazione.it - Alluvioni in Toscana: 20 milioni dal governo e 4 dalla Regione. La spesa comune per comune

Firenze, 20 gennaio 2025 – Quattroin due mesi. L’incubo vissuto intra settembre e ottobre del 2024 ha messo in ginocchio famiglie e imprese. Il punto coi Comuni colpiti dai tre eventi meteorologici eccezionali (18 e 23 settembre; 17 e 18 ottobre e 25 e 26 ottobre) per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale è stato fatto nella mattinata di oggi, 20 gennaio, nella sede della Presidenza dellacon il presidente Eugenio Giani in veste di Commissario per gli eventi alluvionali. Insieme a lui l’assessora all’ambiente e protezione civile Monia Monni, e il direttore della protezione civile regionali Giovanni Massini. “Per i tre eventi abbiamo avuto lo stanziamento dell'immediata emergenza da parte deldi 20e 100mila euro; questi finanziamenti – precisa Giani – sono destinati alle somme urgenze e alla ricognizione dei fabbisogni per l’immediato sostegno di 5000 euro alle persone.