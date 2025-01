Bergamonews.it - Al Policlinico San Pietro un Open Day dedicato alla medicina e chirurgia estetica

Leggi su Bergamonews.it

IlSanapre le portebellezza con unDay, in programma il 29 gennaio, durante il quale sarà possibile accedere a consulenze gratuite diplastica-.Il programma della giornataNel pomeriggio del 29 gennaio, dalle 16 alle 18, gli specialisti dell’Unità diPlastica e Ricostruttiva, diretta dal dottor Matteo Marino, saranno a disposizione per consulenze personalizzate diplastica-per affrontare e risolvere i principali inestetismi di viso e corpo.In seguito al colloquio e all’anamnesi, a seconda delle aspettative ed esigenze di ogni paziente, gli specialisti proporranno un percorso personalizzato con trattamenti mininvasivi mirati a seconda dell’inestetismo, tra cui:– anti-age, come la biorivitalizzazione, il soft lifting, il botox;– riempitivi, come i filler con acido ialuronico;– anti-cellulite e per il rimodellamento corporeo, come la mesoterapia.