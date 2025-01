Lanazione.it - A Firenze il giuramento dei 100 nuovi agenti della polizia municipale

, 20 gennaio 2025 - Cerimonia di, stamani, allo stadio Ridolfi dei 100di. Il giorno scelto, il 20 gennaio, non è casuale perché proprio oggi si celebra la giornata San Sebastiano, patrono di tutte le polizie municipali d’Italia. Hanno partecipato all'evento la sindaca Sara Funaro e il comandante Francesco Passaretti. Nell'occasione è stata consegnata anche la medaglia di bronzo al merito civile conferita dal PresidenteRepubblica all’agente Andrea Rossellini, che il 7 marzo 2017 si tuffò in Arno e salvò una ragazza di 19 anni. “Erano tanti anni che non facevamo questa cerimonia e ringrazio il comandante per averla pensata – ha affermato a margine Funaro -. Noi stiamo lavorando per assumere gli altri 100: inizieranno le prime chiamate e le selezioni a inizio febbraio con l'auspicio di andarle a completare nel mese di febbraio.