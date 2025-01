Zonawrestling.net - WWE: Corey Graves a NXT, ma il ritorno a Raw o SmackDown sembra essere solo questione di tempo

Il passaggio dial commento di NXT è stato un argomento molto discusso da quando ha espresso le sue frustrazioni su X. Mentre alcuni ipotizzavano che facesse parte di una storyline, gli ultimi aggiornamenti suggeriscono il contrario. Nonostante sia stato assegnato al brand di sviluppo della WWE,potrebbe non rimanere lì a lungo. Durante un recente podcast di domande e risposte di Fightful Select, Sean Ross Sapp è stato interrogato sul fatto chefosse assegnato in modo permanente a NXT e se non ci fosse semplicemente spazio per lui a Raw o. Sapp ha rivelato che, sebbene la situazione sia ancora in evoluzione, una fonte della WWE crede chetornerà nel main roster a un certo punto:“Mi è stato detto che, per ora, questa è la situazione, ma una fonte in WWE ha dichiarato che, dato il continuo ricambio di annunciatori e commentatori, ci si aspetta chetorni a Raw oentro l’anno” ha dichiarato Sapp.