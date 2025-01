Trump | espelleremo immigrati irregolari

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

2.53 Donaldha confermato che intende dare il via a espulsioni di massa di migrantidagli Stati Uniti non appena si sarà insediato alla Casa Bianca. "Inizierà molto presto, molto rapidamente", ha detto in un'intervista alla Nbc. "Non posso dire quali città perché le cose sono in evoluzione", ha proseguito, ma "dobbiamo portare i criminali fuori dal nostro Paese. Il 55% degli americani sostiene le deportazioni di massa degli. Lo rivela un sondaggio Ipsos per il New York Times