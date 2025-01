Metropolitanmagazine.it - Saranno Jovanotti e Gerry Scotti i co conduttori della prima serata di Sanremo 2025?

Alle 20:00 di questa sera scopriremo se i coper. Carlo Conti, che aveva già annunciato tutti i codel Festival, aveva specificato che durante lasarebbe stato da solo. O meglio, che probabilmente sarebbe stato solo: non aveva menzionato i due misteriosi co. Il primo pensiero è andato subito a Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, ma secondo Dagospia si tratterebbe del conduttore e del cantante.? L’annuncio questa sera«Sto cercando di convincere due amici a raggiungermi», aveva detto Carlo Conti alle telecamere del Tg 1. Si tratterebbe di un debutto assoluto per il conduttore di Io Canto Senior. Per, invece, si tratterà di un ritorno sul palco dell’Ariston, ma in veste totalmente diversa.