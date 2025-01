Ilgiorno.it - Morto dopo l’inseguimento. Droni e rilievi per la perizia

in volo sull’incrocio tra via Quaranta e via Ripamonti. I tecnici a terra con strumentazione di precisione. Ieri mattina gli agenti della polizia locale hanno chiuso quel tratto di strada per circa un’ora per consentire al consulente della Procura Domenico Romaniello di effettuare iche gli serviranno per stilare lacinematica da consegnare a inizio febbraio. L’obiettivo è quello di ricostruire traiettorie e dinamica dell’incidente che ha portato alla morte del diciannovenne Ramy Elgaml, sbalzato dalla sella del TMax guidato dal ventiduenne Fares Bouzidi al termine di un lungo inseguimento con le pattuglie del Radiomobile. Il nodo più importante da sciogliere resta il possibile impatto tra i due veicoli prima che entrambi finissero fuori strada. La relazione finale dei ghisa accredita l’ipotesi di un leggero contatto laterale prima dell’incrocio, che avrebbe lasciato alcuni segni sulla staffa della marmitta e vicino alla pedalina; al contrario, l’analisi approfondita dei fotogrammi pare escludere un urto negli ultimi metri, visto che c’è sempre distanza tra scooter e Giulietta fino al marciapiedi.