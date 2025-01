Dailymilan.it - Milan, Rafael Leao assente ma il vero problema è Tammy Abraham. Tutti i voti

Nella sfida tra Juventus eè parso sottotono e senza spunti, ma fare peggio diè davimpossibile. INella gara di campionato andata in scena tra Juventus e, i rossoneri sono stati protagonisti di una delle peggiori prestazioni di questa stagione. Le occasioni da goal create si contano davsulle dita di una mano e l’attacco del Diavolo non ha funzionato: dache non ha preso la squadra per mano nel momento di difficoltà, a unche, ancora una volta, ha confermato di non essere un attaccante da.I maggiori quotidiani hanno, così, valutato le loro gare connegativi. Partiamo dal Corriere della Sera:: “Va e viene, come tutto il. Prima frizzante, poi sgasato. Tipo bottiglia lasciata aperta” VOTO 5,5: “Vecchia storia: l’alter ego dello squalificato Morata rende più da subentrato che da titolare.