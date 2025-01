Inter-news.it - LIVE Inter-Empoli 0-0: inizia la partita allo Stadio San Siro

è lavalida per la ventunesima giornata di Serie A. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i toscani allenati da Roberto D’Aversa. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca“San” di Milano.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP3? Calcia debolmente Viti, nessun problema per Sommer. L’parte pressando.20.45 INZIA LA!20.43 Inno della Serie A e saluto tra i giocatori, sta perre.20.40edsi trovano già nel tunnel di Sane sono pronte ad entrare sul rettangolo verde.20.32 Tutto pronto a San, i nerazzurri chiamati a rispondere contro l’.20.15 Manca mezz’ora al fischio d’inizio dellatraedvalida per la ventunesima giornata di Serie A.