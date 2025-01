Secoloditalia.it - L’intervista. Graziosi: cosa aspettarsi dalla nuova era Trump? Un mainstream “differente”

La “era” si presenta come un laboratorio politico senza precedenti, in cui si mescolano vecchi capisaldi e nuove alleanze strategiche. Temi cari agli americani, intese con i colossi tecnologici e una rinnovata centralità della religione cattolica, ilismo 2.0 assume una forma più strutturata e trasversale. Ma quali sono le prospettive reali di un secondo mandato? E come si posizionerà l’America nel nuovo ordine globale? Ne abbiamo parlato con Stefano, analista politico, giornalista de La Verità e scrittore, che ci ha offerto uno sguardo lucido e approfondito sulle trasformazioni di un movimento che, dal 2016 a oggi, è passato da ribellione a paradigma dominante. Tra politica interna e grandi sfide geopolitiche, emerge la rotta tracciata per riaffermare una leadership statunitense attraverso deterrenza e realpolitik, senza mai rinunciare all’imprevedibilità che contraddistingue il tycoon.