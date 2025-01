Cultweb.it - Le calorie del cibo scritte sul menù, servono o no per mangiare meno? La questione è complicata

Leggi su Cultweb.it

L’indicazione dellesuiè una misura sempre più diffusa per promuovere scelte alimentari consapevoli. Tuttavia, i risultati delle ricerche sono contrastanti. Se da un lato si registra una lieve riduzione delleconsumate, dall’altro si sollevano preoccupazioni per l’impatto su individui vulnerabili.Andiamo subito alle cifre. Una revisione di 25 studi condotti in vari paesi ha rilevato che l’indicazione dellesuiha portato a una riduzione media dell’1,8% delleconsumate, corrispondente a circa 11in un pasto di 600. Praticamente nulla. Tuttavia, potrebbe bastare anche questo piccolo decremento per ottenere buoni risultati sul lungo termine, sostengono alcuni ricercatori. Tutti concordi nel dire che sarebbe meglio applicare altre misure di salute pubblica come la tassazione sugli alimenti non salutari.