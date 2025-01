Iodonna.it - La 13enne si addormentava in classe, perché a casa non poteva dormire. Ma l'attenzione di un'insegnante ha salvato la sua vita e quella della madre

Leggi su Iodonna.it

Una storia a lieto fine. Ne abbiamo bisogno, in un’epoca in cui tutto sembra volgere al negativo. L’ha voluta raccontare Massimo Gramellini a In altre parole, su La7. Il giornalista ha concluso la trasmissione con la sua solita “Buonanotte”, che non addormenta, ma sveglia le coscienze. Nella puntata del 18 gennaio, Gramellini ha parlato di Anna e di una vicenda di violenza domestica che si trasforma, grazie al coraggio di una ragazzina e all’intervento tempestivoscuola, in un esempio di giustizia che funziona. Violenza sulle donne: i segnali cui prestarespiegati dall’esperta guarda le foto La storia di Anna raccontata da Massimo GramelliniAnna ha 13 anni e unatroppo pesante da reggere.