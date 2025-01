Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, la cura Brambilla non smette di fare effetto. Numeri impressionanti dopo l’1-0 alla capolista Monopoli

di RedazioneNews24Gen, coni bianconeri continuano a volare: 1-0e altri tre punti (Marco Baridon inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora) – Nondi vincere laGen, che batte anche lanella giornata numero 23 di Serie C. 1-0 per i bianconeri, a cui basta il rigore nel finale di Martin Palumbo per fermare l'imbattibilità di un avversario che non perdeva da settembre.La medicinacontinua a funzionare e lo confermano i: sono ben 20 i punti conquistati in 9 gare giocate in campionato dal suo ritorno in panchina. E la classifica ora si fa sempre più interessante.