Calciomercato.it - Juve in ansia per Yildiz: ecco quali partite rischia di saltare

Dentro alla vittoria contro il Milan, c’è anche una brutta notizia per lantus: l’infortunio di Kenan. Bianconeri inper le tempistiche del recupero, con Champions League e Napoli a rischio.In una serata in cui c’è tantissimo di buono da raccogliere, c’è anche una nota negativa: l’infortunio di Kenan. Il numero 10 bianconero ha sentito tirare l’adduttore della coscia sinistra calciando verso la porta di Maignan, in quella grossa occasione che non lo ha visto eseguire alla perfezione il movimento.inperdi– Calciomercato.it (LaPresse)All’intervallo Thiago Motta è stato costretto a sostituirlo, anche con la speranza che il turco si sia fermato in tempo prima di peggiorare l’entità dell’infortunio. Nei prossimi giorniverrà sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso e si capiranno meglio anche le tempistiche del suo rientro: intanto,dila stellina dellantus.