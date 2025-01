Ilfattoquotidiano.it - Il paese con le scuole inagibili da sette anni, ora rischia di perdere i fondi Pnrr: “Serve più tempo, così il piano Marshall va in fumo”

Per decine di amministrazioni ilsull’edilizia scolasticadi trasformarsi in un buco nell’acqua: il motivo sta nei tempi ristretti previsti dal, che nella maggior parte dei casi non lasciano alcuna possibilità di eseguire gli interventi previsti. Per avere un esempio pratico basta parlare con il primo cittadino di Abbadia San Salvatore (Siena), Niccolò Volpini, che per primo ha sollevato la questione in Toscana. I seimila abitanti del suo, ottocento metri sul livello del mare in provincia di Siena, attendono da oltreuna nuova scuola primaria e secondaria di primo grado, dopo che il vecchio edificio è stato dichiarato inagibile da passate amministrazioni.Ma orano dieuropei stanziati a questo scopo: in base alle norme, infatti, l’opera dev’essere terminata (collaudo compreso) entro il termine non prorogabile di un anno e mezzo dall’apertura del cantiere, pena la restituzione dell’intera somma ricevuta.