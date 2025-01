Ilfattoquotidiano.it - Il canto del Principe, una storia di ecologia e rinascita: nell’ultimo libro Marco Albino Ferrari parla di un albero per parlare di noi

Ci sono il, il Sindaco, il Custode. E poi il Musicista, e il Liutaio. Tutti con le maiuscole. Ma non è una fiaba, anche se per certi versi può sembrarlo. È piuttosto una– vera – che ci mette di fronte, passo dopo passo, senza strafare, alla nostra finitudine. In definitiva, alla nostra morte. Come persone, come comunità e come umanità. Ed ecco perché Ildel, l’ultimo profondo e consigliatodi, edito da Ponte alle Grazie (pp. 105, 13 euro), è unecologista. Nel senso più stretto e pratico del termine. Come le fiabe rimaneggiate dai fratelli Grimm, che trasformavano leggende terribili in storie adatte ai bambini, anche quella diha un lieto fine. Ed è lieta la prospettiva che l’autore fornisce sull’uomo, del quale solo i “comportamenti nefasti”, come li definisce, vanno denunciati e corretti.