Dilei.it - Harry e Meghan Markle, quello che pensa davvero di loro Sharon Stone

Leggi su Dilei.it

Il Principecontinuano ad essere due delle figure più chiacchierate al mondo, dallauscita di scena reale aiprogrammi Netflix fino allacontinua presenza sui media. Tante volte la coppia è stata al centro di critiche e malelingue ma c’è anche chi li ha sempre supportati. Come, vicina di casa dei Duchi di Sussex, che ha apertamente elogiato il figlio di Re Carlo e sua moglie, svelando dettagli inediti dellavita a Los Angeles.parla diha parlato con grande entusiasmo di. Soprattutto dopo che la coppia si è impegnata parecchio per offrire aiuto e soccorso a tutte le persone colpite dai devastanti incendi di Los Angeles. “Sai, la cosa grandiosa diè che non sono venuti qui per vivere della nostra comunità, sono venuti qui per farne parte”, ha detto la star di Basic Instict in un’intervista quando le è stato chiesto dei suoi vicini reali.