Gaza è finalmente tregua tre ore dopo

10.50 E'entrato in vigore il cessate il fuoco nella martoriata Striscia di. Laè scattata con tre ore di ritardo rispetto agli accordi. Era stata stoppata dal premier israeliano Netanyahu che aveva accusato Hamas di non aver rispettato gli accordi, non consegnando la lista degli ostaggi da liberare oggi.Hamas aveva ammesso il ritardo per "ragioni tecniche". Poi ha consegnato la lista a Tel Aviv con il nome delle tre donne da rilasciare. L' Idf,prima della lista,aveva annunciato: "Continueremo a colpire a".