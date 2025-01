Spazionapoli.it - “Fare le cose come Dio comanda”, Conte avvisa il Napoli sul mercato

Atalanta2-3, ilvince e allunga in classifica sulla Dea: arrivano le dichiarazioni di Antonio.Il gol di Romelu Lukaku ha deciso il match e permesso aldi battere l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Nonostante un’altalena di emozioni, gli azzurri sono riusciti a tener duro ed a rimanere concentrati sulla partita del Gewiss Stadium. Intensità altissima con l’Atalanta che ha provato fino all’ultimo a pareggiare la partita. Con qualità e precisione del primo tempo insieme a sostanza e sacrificio del secondo tempo, i partenopei sono riusciti a portare a casa una partita importantissima in chiave scudetto. Ai microfoni di Sky Sport, Antonioha rilasciato alcune dichiarazioni sul match.sicuro: “Testa bassa e lavorare, questi uomini mi daranno l’anima”Su quanto fatto finora al, ha dichiarato: “Dare fastidio è già qualcosa in più.