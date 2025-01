361magazine.com - Ex Miss Italia Francesca Bergesio minacciata di morte sui social: identificato il colpevole

“Ho avuto paura, all’inizio non ho denunciato poi ho capito che era la cosa giusta da fare.”2023,, bellissima – è quasi superfluo ribadirlo – ma soprattutto molto studiosa e intelligente.Ne ha dato prova durante il suo anno con la corona in testa. Nel suo anno da più bella d’, si è mostrata elegante e raffinata, equilibrata e sempre molto attenta a scardinare l’idea che una giovanenon possa essere anche preparata e con la testa sulle spalle.Sono state tante le avventure e le nuove esperienze di cui fare tesoro per il dopo. Tra queste, purtroppo, non sono mancate esperienze negative:è stata vittima di minacce che hanno turbato tutta la sua famiglia. Dopo un primo momento di preoccupazione, ha deciso di denunciare il persecutore, che le aveva inviato messaggi intimidatori attraverso Facebook.