Eccellenza l’Osimana per rialzarsi Fabriano Cerreto e Portuali in casa

"Rialziamoci". Il post sui canali social ufficiali delrivolto a Patrizi & C. che cercheranno di evitare il tris negativo dopo i ko contro Matelica e Sangiustese Vp. Osimana-Tolentino si giocherà al Diana a porte chiuse (prevista la diretta su https://www.youtube.com/@usdosimana1922): mancherà lo spettacolo del gemellaggio tra le due tifoserie. Labriola non potrà contare sulla rosa al completo. Ildopo il blitz di Matelica cercherà di tornare al successo incontro il Montefano per cercare anche l’aggancio in classifica. Anche iAncona in, stavolta al Paolinelli di via Schiavoni, per la seconda partita di fila interna dopo quella persa a metà settimana nel recupero contro la Sangiustese. Per i ragazzi di Ceccarelli l’obbligo di muovere la classifica anche se davanti si troveranno un cliente come l’Urbino.