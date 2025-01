Ilgiorno.it - Colpito alla testa e rapinato del portafoglio: paura in stazione a Casalpusterlengo

(Lodi), 19 gennaio 2025 – Aggredito, picchiato ein, è caccia all'uomo. Spaventoso agguato, in, ai danni di un uomo di mezza età residente a Castelnuovo Bocca D'Adda e che, per pochi soldi, ha rischiato grosso. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, al vaglio delle forze dell'ordine, sembra che la vittima si trovasse all'interno dellaferroviaria, in sala di aspetto, quando due sconosciuti lo avrebbero messo nel mirino. Si sarebbe trattato di due giovani che lo avrebbero aggredito alle spalle, colpendolo violentemente. Avrebbero usato un oggetto contundente, ancora da chiarire. Il tempo di girarsi e i malfattori gli hanno infine sottratto il, che conteneva pochi spiccioli e sono fuggiti correndo.