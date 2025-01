Lanazione.it - Chiesa punta sul concetto di libertà. Il rione sfilerà con ’Freedom’. Un carro ideato per far riflettere

FOLLONICASi chiama "Freedom: lascia andare ciò che era, abbi fiducia in ciò che sarà", ed è ilscelto dalper le prossime sfilate dell’edizione del carnevale Follonichese. Il tema? Larappresentata da una creatura fantastica, ovvero un elefante guerriero antropomorfo. Il soggetto principale dunque è un elefante africano, che nella cultura del luogo, simboleggia forza e coraggio. "La vita spesso ci mette di fronte a difficoltà - ha iniziato il presidente del, Marco Frosi - facendoci appunto lottare come dei "guerrieri". Tali difficoltà possono essere di varia natura come per esempio il dover lottare per la salute, il lavoro, i sentimenti inespressi, ma anche per la propria: da qui la presenza di catene spezzate ai polsi nella rappresentazione pensata e ideata durante l’inverno.