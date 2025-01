Ilrestodelcarlino.it - Cambiava i 5 coi 6 in pagella violando il sito del Ministero: l’hacker aveva solo 15 anni

Cesena, 19 gennaio 2025 – Ha creato scompiglio nelle scuole, ma anche nella navigazione marittima. Si perché questo giovanissimo hacker si divertiva a violare ildeldell’istruzione e del Merito, cambiando i voti delle pagelle scolastiche cancellando le insufficienze poiché trasformava i 5 in 6. A soli 15, poi, dalla sua tranquilla cameretta nella casa di Cesena, manovrando i tasto del computer, si divertiva anche a modificare le rotte delle petroliere in trannel Mediterraneo. Il 15enne è stato scoperto da un'indagine condotta dalla Polizia postale e coordinata dalla Procura distrettuale di Bologna competente per i reati informatici. Il fascicolo era stato aperto mesi fa a Forlì, poi passato alla Polizia postale. L'allarme era scattato da una denuncia che riferiva di ingressi nei software legati alla navigazione, accessi nel corso dei quali una persona che operava da Cesena si dilettava in una sorta di gioco elettronico con potenziali ripercussioni reali.