Juventusnews24.com - Brambilla: «Non ci sono partite impossibili, quella di oggi lo dimostra. Palumbo ero sicuro segnasse, su di lui dico una cosa»

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridon, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato così dopo la vittoria dei bianconeri contro il Monopoli(inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora) – Massimo, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato dopo la vittoria nella ventitreesima giornata di Serie C sul Monopoli.CHE SIGNIFICATO HA QUESTA VITTORIA – «Vale tre punti, ma vale anche il fatto che diamo continuità ai risultati. Stiamo trovando la continuità di cui parlavamo i primi giorni che ero arrivato. Valore alto, battiamo la prima della classe, una squadra forte, esperta. Abbiamo fatto la partita giusta, che avevamo in mente. Ci sta soffrire contro questo tipo di squadre, ma ai ragazzi c’è da fare solo i complimenti».CONSAPEVOLEZZA DEL GRUPPO – «Le prestazioni ti danno la consapevolezza di potertela giocare con tutti.