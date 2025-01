Ilrestodelcarlino.it - Banda di ladri con le mani nel sacco: quattro arrestati con un bottino da sogno

Riccione, 19 gennaio 2025 – Riccione scossa da un'operazione anti-criminalità che ha portato all'arresto di unadispecializzati. I carabinieri, dopo settimane di indagini, hanno sgominato un gruppo specializzato in furti in appartamento, recuperando unda: orologi di lusso, gioielli e una cospicua somma di denaro. L'operazione ha permesso di restituire ai legittimi proprietari molti degli oggetti rubati. Nella serata di ieri, i carabinieri della compagnia di Riccione hanno arrestato in flagranza,persone responsabili a vario titolo dei presunti reati di furto in abitazione, ricettazione, detenzione di stupefacenti e detenzione abusiva di armi. I militari, che nei giorni scorsi avevano ricevuto segnalazioni di furti in appartamento nel territorio, avevano focalizzato l’attenzione su soggetti ritenuti probabili autori dei reati.