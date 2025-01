Lanazione.it - Assalto al bancomat di Fossola. Due esplosioni in piena notte. Un testimone vede un Suv fuggire

Con una doppia esplosione nellatra venerdì e sabato un paio di malviventi hanno fatto esplodere ildella banca Bper di, la ex Cassa di risparmio di Carrara. Si presume un bottino da circa 70mila euro. Duefortissime intorno alle due diche sono state sentite persino in centro città e ad Avenza. Dopo le detonazioni si è aperto un varco e i ladri dopo aver preso la cassa delsono fuggiti rapidamente. Secondo la testimonianza di un residente, subito sceso per sincerarsi che non ci fossero feriti, l’auto usata per la rapina sarebbe un suv nero. Ancora impossibile quantificare quanti soldi c’erano all’interno del, lehanno compromesso la rete wifi e di conseguenza tutti le strumentazioni per accedere ai dati da remoto. Una cosa è certa i malviventi hanno agito sabatosapendo che ilaveva all’interno una discreta cifra per i prelievi del fine settimana.