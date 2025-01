Movieplayer.it - Addio TikTok: L'App chiude ufficialmente negli USA per tutti gli utenti americani, star incluse

Come aveva minacciato di fare,ha spento l'app video per glistatunitensi. Per ora non è chiaro per quanto tempo, che è stata effettivamente messa al bando dal governo degli Stati Uniti a causa dei suoi legami con la Cina, rimarrà inattiva. Sabato sera,hachiuso i battenti per gli. Alle 22:30 (Eastern Time), chi apriva l'app si è trovato di fronte a un messaggio chiaro: "Spiacenti,non è disponibile al momento. La nuova legge di Trumpin America Una legge che vietaè stata approvataStati Uniti. Questo blocco arriva come risposta "alla scadenza imposta dalla legislazione americana" che richiede a ByteDance, il proprietario cinese di, di vendere le sue operazioni statunitensi o affrontare il ban totale.