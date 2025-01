Iodonna.it - Zone sensibili e delicate, collo e décolleté lavorano in coppia. E si sostengono a vicenda. Allora, dedichiamo a entrambi cure... per alzare il tono

Così come per il volto, anche per, è necessaria la massima cura, che richiede anche costanza. Purtroppo con i cedimenti si comincia presto, conferma il professor Antonino Di Pietro, dermatologo: «Già verso i quarant’anni, quasi sempre per una questione legata alla postura, anche ilcomincia a rilassarsi. Lindsay Lohan, i segreti del “miracoloso” ringiovanimento del suo viso X Leggi anche › Skincare: come rallentare l’invecchiamento della “zona Y”, la beauty routine«Per prima cosa bisogna tenere d’occhio la microcircolazione, è necessario garantire sempre un buon flusso di sangue ossigenato in ogni parte dell’organismo.