Volley maschile Superlega | Cisterna la spunta su Padova per 3-2

battein una partita terminata 2-3 (25-21, 21-25, 17-25, 25-21, 8-15). La squadra di Falasca riesce a trovare la vittoria in trasferta, nella partita valida per la sesta giornata di ritorno di2024/2025. Le due formazioni occupano l’ottava e la nona posizione e la sfida odierna rappresentava un incontro diretto. La partita si è rivelata intensa, con grandi prestazioni da parte di entrambe le squadre, alternate a momenti più difficili in cui i sestetti e la loro panchina hanno faticato.: LA CRONACAIl primo set si apre con un ottimo avvio di, mentrevive un momento di incertezza. Dopo i primi scambi i padroni di casa iniziano a guadagnare terreno e gli ospiti sono costretti a interrompere la partita due volte nell’arco di pochi minuti.