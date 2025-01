Oasport.it - Tiro con l’arco, Elisabetta Mijno sfiora il record europeo indoor nel day-1 a Nimes

Ottime notizie per i colori azzurri al termine della giornata inaugurale delArchery Tournament 2025, quarta tappa stagionale (la prima e unica di livello 1000) delleWorld Series. Una delle grandi classiche delconsi è aperta quest’oggi con le prime tre sessioni del ranking round, in attesa che la fase di qualificazione si concluda domattina con l’ultimo gruppo di atleti iscritti.Nel ricurvo femminile è arrivata la splendida prestazione di, leader provvisoria della classifica con 593 punti (su 60 frecce). Un risultato che le consente di migliorare di tre lunghezze il suomondiale paralimpico, avvicinandosi però soprattutto al primato(594) e mondiale (595) assoluto dopo aver firmato recentemente un clamoroso score di 595 (purtroppo non omologabile in ambito internazionale) ai Campionati Regionali del Piemonte a Cantalupa.