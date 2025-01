Bergamonews.it - Si scrive Cortina, si legge Goggia: Sofia trionfa nella discesa libera sulla pista olimpica

d’Ampezzo. “è il posto del mio cuore perché il cuore è, semplicemente, il posto dove albergano i sogni e i desideri. e i miei sogni, ciò che vorrei, ciò che desidero profondamente, coincidono esattamente con tutto ciò cherappresenta per me”. Venerdì pomeriggio, dopo il primo postoseconda prova cronometrata (e il secondo di giovedì),definiva così l’Olympia delle Tofane in un post a cuore aperto sul suo profilo Instagram.Che non sarebbe stata una gara come tutte le altre lo si poteva presagire da queste parole, poi trasformate in fatti: la bergamasca ha vinto, anzi, ha stravinto, anzi, dominato lae si prende la seconda vittoria stagionale in Coppa del Mondo.Non c’è storia e lo dicono i tempi: partita con il pettorale 15, quando la leader della gara era la norvegese Lie, di 13 centesimi davanti ad una super Federica Brignone, la 32enne bergamasca ha ridefinito la classifica con una prova magistrale, in linea con quanto fatto vedere nei due giorni di avvicinamento.