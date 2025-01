Iltempo.it - Santanchè a giudizio, quelle vecchie accuse già archiviate nel 2017

C'è un fascicolo "gemello", aperto per le medesimee archiviato dagli stessi inquirenti, i quali, dallo studio dei documenti societari, avevano escluso qualsiasi irregolarità. È questo l'asso nella manica della difesa del ministro Daniela Santanché, rinviata ieri a, insieme ad altri quindici imputati, per falso in bilancio relativo alle comunicazioni sociali di Visibilia tra il 2016 e il 2022. A disporre il processo, che inizierà il prossimo 20 marzo davanti al Tribunale di Milano, è stato il gup meneghino Anna Magelli, la quale ha ritenuto sussistenti le tesi dell'accusa, secondo cui il ministro del Turismo, prima nel consiglio di amministrazione di Visibilia, poi amministratore delegato, presidente e comunque «soggetto economico di riferimento del gruppo», avrebbe «con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, ciascuno in ragione delle cariche rivestite», esposto «consapevolmente» dati falsi nei bilanci tra il 2016 e il 2022, si legge negli atti di chiusura dell'indagine.