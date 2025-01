Calciomercato.it - Roma-Genoa, Ranieri scherza sul rinnovo di Dybala: “Il nuovo agente ha già battuto cassa”

Il tecnico giallorosso prende la parola in conferenza stampa dopo la vittoria con la squadra di VieiraLariprende subito il suo cammio dopo il pareggio per 2-2 in casa del Bologna che ha lasciato più di una punta di amarezza. All’Olimpico i giallorossi si confermano super in casa con 21 punti conquistati tra le mura amiche sui 27 totali in classifica.(LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita Claudioha parlato in conferenza stampa:Com’è cambiata la gestione diviste le 8 partite di fila? Ora scatterà ilautomatico, è vostra intenzione sedervi e parlare di unmagari con spalmatura dell’ingaggio? “Sono operazioni che deve fare Ghisolfi, non spetta a me. Io più di metterlo in campo non posso. Lui si sta allenando bene, quando sono arrivato aveva dei problemini, ora si allena regolarmente con entusiasmo e voglia.