Oasport.it - Quando giocano gli italiani domani agli Australian Open (19 gennaio): orari esatti, ordine di gioco, tv

Leggi su Oasport.it

, domenica 19, sarà giornata di doppi per l’Italia2025. Nessun rappresentante del Bel Paese, infatti, presente negli ottavi di finale in singolare della parte bassa del tabellone maschile e della parte alta di quello femminile. Focus quindi sulle coppie.Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno di scena sul campo della Margaret Court Arena contro il duo spagnolo Pedro Martinez/Jaume Munar. Gli azzurri, finalisti l’anno scorso in questo torneo, sono intenzionati ad arrivare in fondo allo Slam e provare far loro il titolo. Si dovrà passare necessariamente dal confronto con gli iberici, che sono due singolaristi.Non prima delle 05.00 italiane sarà la volta di Sara Errani e Jasmine Paolini che affronteranno le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider in quella che è una rivincita della finale olimpica di Parigi.