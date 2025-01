Oasport.it - Pescosolido: “Sinner traino perfetto per i giovani. Convocai Musetti in U16, Fonseca mi piace molto”

Stefanoè stato il grande ospite dell’ultima puntata di Focus Tennis, trasmissione visibile sul canale Youtube di OA Sport. L’ex tennista italiano, che ricopre adesso il ruolo di allenatore e voce tecnica di Sky Sport, ha raccontato alcune tappe della sua carriera per poi soffermarsi sull’ottimo momento del movimento azzurro, con uno sguardo già al tennis del futuro.Il vincitore di due titoli ATP ricorda così la sua mitica partita di Davis in Spagna contro Sergi Bruguera: “È la partita che gli appassionati ricordano maggiormente della mia carriera. Un bel match, in una Coppa Davis diversa rispetto a quella attuale. Si giocava a Madrid nel 1994 e non partivamo favoriti contro Bruguera e Carlos Costa, lo storico manager di Nadal che fu anche top10. Bruguera aveva vinto il Roland Garros nel 1993 e nel 1994.