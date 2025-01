Ilrestodelcarlino.it - Morgagni rientra nel Pd dopo dieci anni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Torna10nel Partito Democratico Federico, in questi ultimieletto in consiglio comunale con la lista Forlì & Co.si è iscritto al Circolo Resistenza-Spazzoli. Nel 2024è approdato in consiglio come indipendente. La segretaria territoriale dei dem Gessica Allegni sottolinea come questo risultato sia anche frutto del "grande lavoro che il gruppo consiliare sta facendo, dimostrando di essere una squadra compatta. Il rientro dinel partito, come di tante e tanti nell’ultimo periodo, dimostra la validità del nuovo corso del Pd sia nazionale che locale. La sua presenza aggiungerà valore e competenza ad un partito tornato ad essere forte, credibile, autorevole nel territorio e nel comune capoluogo". Alessandro Gasperini è il capogruppo dem in consiglio.