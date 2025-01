Juventusnews24.com - Maignan a Dazn: «Dobbiamo capire perché stasera non è andata bene. La Juve ha fatto gol prima ma…»

Mike Maignan, portiere del Milan, ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo il match contro la Juventus: le dichiarazioni

Mike Maignan ha parlato nel post-partita di Juventus Milan, sfida della ventunesima giornata di Serie A, ai microfoni di Dazn.

PAROLE – «Fino a quando il campionato si gioca non è finito. Dobbiamo capire perché stasera non è andata bene ma non possiamo mollare».

SULLA REAZIONE DOPO IL GOL – «Hanno vinto più duelli, anche noi potevamo fare gol ma loro l'hanno fatto. Hanno avuto più fiducia, quando non vinciamo non possiamo essere felici».

PROBLEMA FISICO – «Ho sentito una piccola fitta all'adduttore ma non era grave, non volevo lasciare i miei compagni e ho finito la partita fisicamente».