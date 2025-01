Lortica.it - L’Arezzo torna alla vittoria: tre punti d’oro e segnali di crescita

Prima di commentare ladel, mettiamo subito in chiaro una cosa: in questa partita, la squadra amaranto aveva tutto da perdere e poco da guadagnare. Una gara difficile, non tanto per il valore dell’avversario quanto per le implicazioni psicologiche che potevano derivarne. Affrontare una squadra all’ultimo posto in classifica, con la peggiore difesa del girone, il peggior attacco e senza gol da oltre un mese, dopo due partite casalinghe concluse con un solo punto e molte polemiche, non è mai semplice.ha iniziato nel modo giusto, insediandosi nella metà campo avversaria e cercando di aggirare la difesa dei padroni di casa. Il Legnago si è subito chiuso, rendendo difficile per gli amaranto scardinare il muro davanti a Perucchini. La prima vera occasione è arrivata al 23’: Guccione ha messo una bella pin area, Tavernelli ha provato la girata ma è stato stoppato.