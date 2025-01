Ilrestodelcarlino.it - La centrale di Gaibanella. Arpae: "Abbiamo lavorato nel rispetto delle regole"

Dopo il parere favorevole alla realizzazione dell’impianto a biometano ae il relativo dibattito che ne è scaturito, mancavano le motivazioni che hanno portatoa maturare questa decisione. Ebbene, proprio ieri, l’agenzia ha spiegato il suo punto di vista in una dettagliata nota che ripercorre una serie di passaggi. "L’Agenzia ambientale nella vicenda in questione ha operato nel rigorosodisposizioni che regolano questo tipo di procedimenti – si legge nel documento – i quali, è bene rammentarlo, si collocano in un quadro normativo che considera tali strutture come di “pubblica utilità”, ritenendole funzionali al raggiungimento degli obiettivi, nazionali ed europei, di diffusione di fonti di energia rinnovabili e favorendone a tal fine l’iter autorizzatorio"., dunque, "nel ruolo di autorità competente, ha garantito, tramite diverse Conferenze dei servizi, la consultazione di tutti gli organi competenti per l’espressione di interessi pubblici coinvolti nell’iter, compresi il Consiglio comunale che aveva espresso il proprio parere sfavorevole, il comitato di cittadini contrario all’impianto e il coordinamento provinciale della Rete giustizia climatica, garantendo un approfondito percorso istruttorio e la possibilità di esercitare a pieno le attribuzioni istituzionali di ciascun soggetto".