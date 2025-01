Justcalcio.com - Kluivert si diverte con una “bellissima” tripletta contro il Newcastle

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:Justinha detto che il Bournemouth, alla ricerca dell’Europa, vuole fare bella figura in Premier League dopo aver prodotto una prestazione straordinariailUnited sabato.ha segnato la sua secondastagionale nel trionfo per 4-1 dei Cherries al St. James’ Park, con l’olandese che è diventato anche il fornitore di Milos Kerkez nelle fasi finali. La suaè la 20esimasegnata da un giocatore olandese in Premier League, conil quarto olandese a segnarne più di una in campionato dopo Ruud van Nistelrooy (cinque), Robin van Persie (cinque) e Jimmy Floyd Hasselbaink (quattro).ha segnato per la prima volta in tre trasferte consecutive di campionato, mentre solo Mohamed Salah (11) ha segnato più gol fuori casa in Premier League in questa stagione rispetto all’attaccante del Cherries (nove).