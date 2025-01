Israele | se intesa falliscetorna guerra

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.00 In una riunione fiume nella notte, il governo israeliano ha approvato l'su cessate il fuoco a Gaza e rilascio degli ostaggi,siglato ieri notte a Doha. L'accordo entrerà in vigore domani, 19 gennaio.Lo ha comunicato l'ufficio del premier Netanyahu. Oggi Hamas comunicherà i nomi dei primi tre ostaggi che torneranno a casa. Monito di Netanyahu:"Se i negoziati sulla fase 2 dell'accordo falliscono e Hamas non accetta le richieste di sicurezza, l'Idf tornerà a combattere intensamente a Gaza col sostegno degli Stati Uniti".