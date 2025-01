Infortunio al ginocchio ufficiale | rescissione e carriera a rischio

Leggi su Sportface.it

La società ha annunciato l’accordo per la risoluzione del contratto: l’alpuò mettere fine alladel calciatoreUn grave problema al, il tempo passa e il dolore non scompare. La consapevolezza di dover stare lontano dai campi di calcio ancora a lungo e la scelta di dire addio alla squadra che durante tutto il periodo di stop ha garantito sostegno e cure.Gerard Deulofeu e l’Udinese hanno deciso di separarsi. Lo hanno fatto di comune accordo, con una risoluzione consensuale del contratto che ancora legava l’attaccante spagnolo alla società friulana. Una decisione sofferta, che non significa che i rapporti tra il calciatore e il club bianconero non andranno avanti. Anzi, proprio da Udine è arrivata la garanzia che la società per il giocatore ci sarà sempre.