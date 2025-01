Ilgiorno.it - Incidente a Lovere, auto si ribalta: chiusa la statale 42

(Bergamo), 18 gennaio 2025 – Disagi alla circolazione oggi, sabato 18 gennaio, nel territorio comunale di, in provincia di Bergamo. Un'si èta al km 61 della strada42 "del Tonale e della Mendola”. L'stradale si è verificato nel comune di, all’interno di una galleria. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. L'Anas ha provvisoriamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, il tratto di strada interessato dalle conseguenze dell’stradale. Il traffico è stato temporaneamente deviato sulla viabilità adiacente. Sul posto è intervenuto il personale Anas insieme alle forze dell'Ordine.